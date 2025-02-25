Агент Глебова раскрыл, как изменилась зарплата Данила при переходе из «Ростова» в «Динамо»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника Данила Глебова, ответил на вопрос, как изменилась зарплата его клиента в связи с переходом из «Ростова» в московское «Динамо».
— Сильно он вырос в зарплате по сравнению с «Ростовом»?
— Вырос, да.
— В два раза? Три?
— Ну, больше чем в два раза, — сказал Банатин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Полузащитник выступал в составе «Ростова» с 2019 года. За этот период он принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Глебов провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.