Эдуард Мор: не понимаю, зачем Зделар «Зениту», — это не игрок стартового состава

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о переходе сербского полузащитника Саши Зделара из ПФК ЦСКА в «Зенит».

«Вообще не ожидал трансфера Зделара в «Зенит». Зделар уже не был игроком стартового состава ЦСКА. Ситуация чем-то похожа на ту, когда Ахметов из «Краснодара» переходил в «Зенит». Но «Краснодар» сильнее ЦСКА, а Ахметов — с российским паспортом. Я просто не понимаю, зачем Зделар «Зениту». Наверное, они хотели взять центрального полузащитника, но в последний момент трансфер сорвался. В итоге решили просто подстраховаться и взяли Зделара. Понятно, что это не игрок стартового состава», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.