Стало известно, почему сорвался трансфер Дмитрия Баринова в «Алавес»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал, почему сорвался трансфер игрока в испанский «Алавес». По словам агента, весомую роль в срыве сделки сыграли журналисты.

— Можешь, пожалуйста, в деталях рассказать, почему Баринов в итоге не оказался в «Алавесе»?

— Реально вышел клуб «Алавес», причём никаких агентских историй, напрямую прислал предложение в клуб. Соответственно, нам клуб озвучил, нам стало интересно, мне было разрешено вести уже по личным условиям переговоры.

И потом буквально я два раза переговорил по телефону с той стороной, и через пару дней история вся вылезла опять в СМИ. Это не очень было хорошо на тот момент, потому что было рано вообще о чём-то говорить. А там было сказано, что всё уже точно — Баринов в «Алавесе» на таких-то условиях.

Мне со стороны испанцев прилетело, что спортивному директору за два дня позвонило 15−16 российских журналистов. И что он бы этого не хотел. Он хотел бы, чтобы всё прошло тихо, поэтому якобы возьмёт паузу. И в итоге получилось, что пауза. Он мне говорил: пауза, пауза, пауза, подождите. Потом Дима дал большое интервью, там тоже испанцы перевели его.

— А что он сказал?

— Ну, что-то тоже там какие-то моменты были, не буду сейчас до него доходить, короче говоря. Ну и вышло так, как вышло. Хотя, на самом деле всё было близко, и, в принципе, можно было бы [перейти]. Но вот в том моменте я считаю, что журналисты не помогли, а помешали, — сказал Банатин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».