Игрок «Урала» Егорычев: очень хотелось бы, чтобы российские клубы выступали в еврокубках

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев заявил, что ждёт скорого возвращения российских команд на международную арену.

«Мне бы очень хотелось, чтобы российские клубы выступали в еврокубках! Недавно вспоминали с партнёрами по «Уралу», как команды из России играли в Лиге чемпионов. Конечно, это было очень круто! Но я не могу сказать, что отстранение российских команд меня демотивирует. Тем более что я сейчас играю в ФНЛ. Вот вернётся «Урал» в РПЛ, там и посмотрим, может, Россию к тому моменту вернут в еврокубки. Всё может быстро поменяться», – приводит слова Егорычева «РБ Спорт».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор сборная Россия проводит только товарищеские матчи. «Урал» после первого круга Мелбет Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.