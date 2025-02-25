Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча РПЛ «Зенит» — ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче с ЦСКА есть безусловное преимущество «Зенита». Питерцы играют дома, команда борется за медали. ЦСКА тоже нужна победа, но «Зенит» по составу чуть сильнее. Несмотря на продолжение чемпионата, мы будем говорить, что был большой перерыв и в первых турах могут быть потери очков. Командам придётся заново нащупывать игровой ритм и входить в сезон, сталкиваться с климатическими условиями. Мы уже увидели, что не стоит делить матчи на домашние и выездные — все научились играть», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Иногда убегал, чтобы не поймать пулю». Через что прошёл новичок ЦСКА Алеррандро
Эксклюзив
«Иногда убегал, чтобы не поймать пулю». Через что прошёл новичок ЦСКА Алеррандро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android