Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 1 марта.

«В матче с ЦСКА есть безусловное преимущество «Зенита». Питерцы играют дома, команда борется за медали. ЦСКА тоже нужна победа, но «Зенит» по составу чуть сильнее. Несмотря на продолжение чемпионата, мы будем говорить, что был большой перерыв и в первых турах могут быть потери очков. Командам придётся заново нащупывать игровой ритм и входить в сезон, сталкиваться с климатическими условиями. Мы уже увидели, что не стоит делить матчи на домашние и выездные — все научились играть», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.