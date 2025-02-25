«На 99% всё было договорено». Агент рассказал о срыве трансфера Глебова в «Спартак»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Данила Глебова, рассказал, что его клиент был близок к переходу в «Спартак» из «Ростова» прошлым летом.

— За последний год ещё были очевидные варианты по Глебову?

—Ну, летом были, да, варианты у нас. Тоже «Динамо» интересовалось, «Спартак» был.

— Почему трансфер в «Спартак» не получился?

— Ну, это надо у «Спартака» спросить. По моей, так скажем, информации, практически всё было на 99% договорено. Также опять тянулось-тянулось, за неделю до конца окна нам было сказано, что «Спартак» молча вышел из переговоров.

— Передумал?

— Ну, видимо, да. Я разговаривал с Амаралом потом, и он мне сказал, что сейчас взяли паузу, потому что заиграл Умяров и что, может быть, раскачает этот переход как-то, как они вместе будут [играть], непонятно. И решили взять паузу, но это было сказано уже после того, как я узнал, что они вышли из переговоров, хотя и сумма трансфера и всё там, по-моему, всё было обеими сторонами договорено, — сказал Банатин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Глебов провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.