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Агент Глебова рассказал, сколько получит «Ростов» за переход игрока в «Динамо»

Агент Глебова рассказал, сколько получит «Ростов» за переход игрока в «Динамо»
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Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника Данила Глебова, рассказал, сколько получит «Ростов» за переход полузащитника в московское «Динамо».

— Я слышал, что в итоге получает «Ростов» € 7 млн за Глебова и далее € 2 млн бонусами. Эта информация верная?
— Примерно так, да. Слушай, ну я считаю, что должны как бы клубы об этом разговаривать, какие там они между собой условия определили. Ну примерно. Это же в открытом доступе есть информация, она везде мелькала с самого начала, что там сначала первые платежи когда, потом сумма этого первого платежа, потом затык в количестве игр, в количестве бонусов, — сказал Банатин в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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