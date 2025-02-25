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«Только через мой труп». Артета — о том, примет ли «Арсенал» поражение в гонке за титул

«Только через мой труп». Артета — о том, примет ли «Арсенал» поражение в гонке за титул
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в категоричной форме ответил на вопрос, намерены ли «канониры» принять поражение в гонке за титул АПЛ.

«Только через мой труп. Если я перестану верить (что «Арсенал» способен выиграть титул. — Прим. «Чемпионата»), то отправлюсь домой, ребята», — сказал Артета журналистам на пресс-конференции.

По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков при матче в запасе. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». Завтра, 26 февраля, «Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест» в матче 27-го тура АПЛ.

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