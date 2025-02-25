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Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о ситуации с контрактом Салаха

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о ситуации с контрактом Салаха
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ситуации с истекающим контрактом египетского нападающего клуба Мохамеда Салаха.

«Если Мохамед будет играть очень хорошо, то будет ещё дороже стоить! Если бы он не играл так хорошо, возможно, мы бы задумались о том, хотим ли мы продлить его контракт. Надеюсь, он продлит соглашение», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 21 результативной передачей. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.

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