Глушенков: идеальный отпуск? Два пива и всё — большего мне не надо

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков с юмором ответил на вопрос о своём идеальном отпуске. Футболист отметил, что ему достаточно будет пары пива.

— Что вообще для тебя идеальный отпуск?

— Два пива и всё — большего мне не надо (смеётся).

— Отлично!

— Ладно, шучу. На самом деле какого-то рецепта идеального отпуска у меня нет — я просто делаю, что по кайфу, — приводит слова Глушенкова Sport24.

Глушенков в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. В первой половине минувшего года Глушенков играл за «Локомотив».