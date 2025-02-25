Агент рассказал, на каком этапе сорвался переход Сильянова из «Локомотива» в «Зенит»

Футбольный агент Павел Банатин рассказал о срыве трансфера Александра Сильянова из «Локомотива» в «Зенит». По его словам, сделка сорвалась на этапе переговоров между клубами.

— Сильянов. Что за история была с «Зенитом», почему она не завершилась переходом в Санкт-Петербург?

— Да просто банально не договорились клубы между собой.

— Правда, что «Локомотив» хотел € 10 млн за Сильянова?

— Да нет, 10 — нет.

— Сколько?

— Ну, там мелькали разные суммы. Я думал, будет порядка восьми.

— Ну 8, 10, это небольшая разница.

— Есть разница всё равно. Но там какие-то были разные варианты, предложенные с разных сторон.

— То есть переговоры были?

— Да, общение было между клубами, это не секрет. До условий футболиста не дошло, так скажем. Они на своём уровне перестали общаться, и всё, — сказал Банатин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».