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Агент рассказал, на каком этапе сорвался переход Сильянова из «Локомотива» в «Зенит»

Агент рассказал, на каком этапе сорвался переход Сильянова из «Локомотива» в «Зенит»
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Футбольный агент Павел Банатин рассказал о срыве трансфера Александра Сильянова из «Локомотива» в «Зенит». По его словам, сделка сорвалась на этапе переговоров между клубами.

— Сильянов. Что за история была с «Зенитом», почему она не завершилась переходом в Санкт-Петербург?
— Да просто банально не договорились клубы между собой.

— Правда, что «Локомотив» хотел € 10 млн за Сильянова?
— Да нет, 10 — нет.

— Сколько?
— Ну, там мелькали разные суммы. Я думал, будет порядка восьми.

— Ну 8, 10, это небольшая разница.
— Есть разница всё равно. Но там какие-то были разные варианты, предложенные с разных сторон.

— То есть переговоры были?
— Да, общение было между клубами, это не секрет. До условий футболиста не дошло, так скажем. Они на своём уровне перестали общаться, и всё, — сказал Банатин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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