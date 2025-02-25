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Гендиректор ЦСКА Бабаев оценил вероятность перехода Вильягры из «Ривер Плейт»

Гендиректор ЦСКА Бабаев оценил вероятность перехода Вильягры из «Ривер Плейт»
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном переходе аргентинского полузащитника «Ривер Плейт» Родриго Вильягры.

— Переход Вильягры возможен?
— Он действительно есть в расширенном списке. Больше пока сказать не могу.

— С точки зрения регламента этот переход возможен?
— Насколько мне известно, да. Но давайте наберёмся терпения и посмотрим, как будут развиваться события, — приводит слова Бабаева Sport24.

Вильягра выступает в составе «миллионеров» с зимы 2024 года, куда перешёл из «Тальереса». За этот период он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение с аргентинским клубом рассчитано до декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5,5 млн.

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