Арсен Венгер рассказал, что ему нравится в форварде «Ливерпуля» Салахе

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о египетском нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Что мне нравится в Салахе, так это то, что он становится лучше с каждым годом. Я выступал против Салаха, когда он создал шесть моментов и забил один. Теперь он создаёт два и забивает два. Он нашёл баланс между желанием забить и пасом», — приводит слова Венгера Sky Sports.

В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 21 результативной передачей. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.