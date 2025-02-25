Ботака-Иобома: в детстве очень хотел попасть в «Спартак», но там отказали даже в просмотре

Защитник тульского «Арсенала» Эрвин Ботака-Иобома рассказал, что в детстве хотел попасть в академию московского «Спартака».

«Я поздновато начал заниматься футболом — лет в 9-10. Очень хотелось попасть в «Спартак». Отец через друзей спрашивал о возможности попасть в спартаковскую академию, но там даже в просмотре отказали. Я не в обиде. Всегда трезво оценивал свои силы и понимал, что там ребята сильнее, потому что занимались в «Спартаке» с шести-семи лет», — сказал Ботака-Иобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».