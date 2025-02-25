«Делят место в воротах». Лига 1 поздравила Сафонова и Доннарумму с днём рождения

Пресс-служба французской Лиги 1 поздравила с днём рождения голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму, опубликовав соответствующий пост в социальной сети X. Сегодня, 25 февраля, Сафонову и Доннарумме исполнилось 26 лет.

«Доннарумма и Сафонов делят место в воротах и день рождения», — сказано в публикации пресс-службы Лиги 1, которая сопровождается изображением голкиперов с механическими щупальцами за спиной, отсылая к персонажу комиксов Marvel Доктору Осьминогу.

В текущем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 10 матчах «ПСЖ», из которых два — в Лиге чемпионов УЕФА. Вратарь во всех турнирах пропустил шесть мячей и пять раз уходил с поля без пропущенных голов. Доннарумма в нынешнем сезоне провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 26 мячей. В восьми встречах итальянцу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.