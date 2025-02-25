Воспитанник «Локомотива» Ботака-Иобома: в Европе очень классная культура боления

Воспитанник московского «Локомотива» Эрвинг Ботака-Иобома, ныне выступающий в составе тульского «Арсенала», поделился воспоминаниями о поездке на международный турнир в составе академии железнодорожников.

«Условного «Реала» на юношеском турнире не было. На последнем турнире в Нидерландах играли «Байер», «Марсель» и другие команды такого уровня. А мы поехали туда после тяжёлых сборов в Польше, ещё и на автобусе. Нас не предупредили, что ребята из других команд будут старше на год. Для юношеского футбола — колоссальная разница.

Но турнир был организован классно. Был марш по городу, все жители встречали и аплодировали нам. Мы жили в отдельном городке, стадионы на играх были заполнены. В Европе очень классная культура боления. Болельщики подмечают любое действие, даже за отбор аплодируют тебе. А если ошибся — никакой реакции. Мне нравится такая волна, в Европе умеют задавать темп игры. Это очень важно, заряжает футболистов.

Футбол же — не только тактика, схемы и мышление, а ещё эмоции. Без них играть очень сложно.

В итоге заняли второе место и выглядели очень хорошо. Уступили «Байеру», но там сложно было не проиграть: у них были физически сильные ребята, много африканцев. Мы сделали всё что могли, но понимали, что выигрыш будет чудом», — сказал Ботака-Иобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.