«Вырвано из контекста, намеренно искажено». «Фенербахче» об обвинениях Моуринью в расизме

Пресс-служба «Фенербахче» выступила с заявлением после обвинений главного тренера Жозе Моуринью в расизме. После матча с «Галатасараем» (0:0) португалец заявил, что в одном из эпизодов матча все представители соперника «прыгали на скамейке, как обезьяны».

«Заявление, сделанное нашим главным тренером Жозе Моуринью в конце матча, было полностью вырвано из контекста и намеренно искажено.

Как может видеть и понимать любой здравомыслящий человек, эти выражения, использованные Жозе Моуринью во время матча для описания чрезмерной реакции технического комитета команды соперника на решения судьи, никак не могут быть связаны с расизмом. Попытка представить этот дискурс как расистский — абсолютно злонамеренный подход.

Мы информируем общественность о том, что будем использовать наши законные права в отношении этой неправомочной клеветы, которая вбрасывается с целью вывести соперника за пределы поля, изменить и манипулировать повесткой дня», — говорится в заявлении клуба в соцсети Х (ранее Twitter).