Шишкин поделился мнением о трансфере Помазуна в «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на переход в стан красно-белых голкипера Ильи Помазуна из ПФК ЦСКА. Он считает, что это качественный конкурент для Александра Максименко. Шишкин уверен, что Помазуна нельзя назвать чистым «вторым номером» — он навяжет борьбу за место в основном составе.

«Я бы отталкивался от уровня Ильи Помазуна. А он достаточно опытный вратарь, несмотря на то что молодой, и у него есть большая перспектива стать хорошим голкипером. Конечно, изначально в «Спартаке» его рассматривали как замену Селихову, но я бы не сказал, что он железобетонно «второй номер». К тому же Максименко с Селиховым тоже всё время конкурировали, и тут может быть похожая история. Так что я бы назвал Помазуна хорошим конкурентом для Александра Максименко», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».