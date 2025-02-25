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«Реал Сосьедад» объявил об очередной травме Арсена Захаряна

«Реал Сосьедад» объявил об очередной травме Арсена Захаряна
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян получил новую травму. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Футболист повредил мышцы бедра правой ноги во время матча с «Леганесом» (3:0).

«Арсен Захарян получил травму правой прямой мышцы бедра во время матча с «Леганесом». Возвращение к полноценной активности будет зависеть от степени тяжести травмы и динамики клинической картины. Публикация данной медицинской информации осуществлена ​​с согласия игрока», — написала пресс-служба клуба.

Напомним, Захарян отметился голом в матче 25-го тура Ла Лиги с «Леганесом». Это первый мяч для россиянина в текущем сезоне.

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