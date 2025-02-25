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«Я рад». Гинер отреагировал на заявление Головина о популярности «Зенита» в Европе

«Я рад». Гинер отреагировал на заявление Головина о популярности «Зенита» в Европе
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на заявление полузащитника «Монако» Александра Головина, который ранее играл за армейцев, о том, что «Зенит» является самым популярным российским клубом в Европе.

«Я рад! К Саше Головину полетите, зададите вопросы, он вам и ответит, почему он так говорил. Вот эти журналистские моменты… Для меня это детский сад. Почему? Потому что вы начинаете выходить из-за угла: «Вот, Саша Головин сказал». А Вася Бородин и Коля Кирпичников сказали, что всё не так. Пойдите к ним, поинтересуйтесь», — приводит слова Гинера «Советский спорт».

В текущем сезоне 28-летний Головин провёл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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