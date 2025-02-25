«Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина

«Ростов» официально объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Новым главным тренером ростовчан стал испанец Джонатан Альба, ранее входивший в штаб Карпина.

На момент зимнего перерыва «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны. На счету южного клуба 26 очков. Лидирует в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» (39 очков).

Ранее в СМИ появились разговоры, что Карпин намерен покинуть «Ростов» из-за накопленной усталости. Он совмещает тренерские посты в клубе и сборной России. Кроме того, сложностей добавляют логистические проблемы — на юге России закрыты аэропорты, поэтому «Ростову» приходится ездить на матчи на автобусах и поездах.