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Воспитанник «Локо» Ботака-Йобома рассказал, какая была первая зарплата во Второй лиге

Воспитанник «Локо» Ботака-Йобома рассказал, какая была первая зарплата во Второй лиге
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Воспитанник «Локомотива» Эрвинг Ботака-Йобома, ныне выступающий в составе тульского «Арсенала», рассказал, какая была первая его зарплата во Второй лиге. На тот момент футболист играл в составе московского «Соляриса».

«Первая зарплата у меня была 15 тысяч рублей. Я не смотрел на деньги — просто радовался, что подписал контракт и играю в футбол. Понимал, что надо работать, а остальное придёт. Плюс «Солярис» располагался в Москве, поэтому я жил с родителями и особо в финансах не нуждался. Большую часть денег я отдавал папе с мамой», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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