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Валерий Карпин выступил с эмоциональным заявлением после ухода из «Ростова»

Валерий Карпин выступил с эмоциональным заявлением после ухода из «Ростова»
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Известный российский тренер Валерий Карпин выступил с эмоциональным заявлением после неожиданного ухода из «Ростова».

«Сегодня для меня непростой день – я покидаю пост главного тренера ФК «Ростов». Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведённое здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными! В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России.

Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на этом непростом пути, а также принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал. У нас были взлёты и падения, но я всегда ощущал и ценил вашу поддержку и доверие.

Я благодарен руководству клуба, особенно Арташесу Владимировичу Арутюнянцу, за нашу настоящую дружбу, за доверие и полную поддержку во всём. Мы остаёмся друзьями и всегда можем рассчитывать на поддержку друг друга!

Спасибо игрокам – за самоотдачу и желание расти, всему тренерскому штабу и персоналу – за профессионализм. Но особая благодарность – вам, нашим болельщикам. Ваша вера в команду, ваша поддержка всегда вдохновляли нас бороться до финального свистка. С уважением, Валерий Карпин», — цитирует тренера пресс-служба южного клуба.

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