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Генич отреагировал на неожиданный уход Карпина из «Ростова»

Генич отреагировал на неожиданный уход Карпина из «Ростова»
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на неожиданную новость об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Журналист подчеркнул, что специалист покинул свой пост за четыре дня до возобновления Российской Премьер-Лиги после зимнего перерыва.

«Некоторые события в российском футболе до сих пор способны удивлять. Уход Карпина за 4 дня до рестарта — шок», — написал Константин Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, вместо Карпина на пост главного тренера «Ростова» назначен испанец Джонатан Альба, который входил в тренерский штаб россиянина.

По итогам осенней части сезона «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате страны. На счету южного клуба 26 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39 очков).

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