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Ольга Смородская: уход Карпина из «Ростова» — шокирующая новость, ужас!

Ольга Смородская: уход Карпина из «Ростова» — шокирующая новость, ужас!
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение Валерия Карпина покинуть должность главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об уходе Карпина жёлто-синие объявили сегодня, 25 февраля.

«Ужас! Уход Карпина из «Ростова» — шокирующая новость. Видно, он устал. Ни для кого не секрет, что там очень тяжёлая логистика, ему сложно добираться, самолёты не летают. К тому же у «Ростова» сложная трансферная политика — ему не закупают игроков. А почему это произошло за пять дней до возобновления, никто не знает, кроме клуба и самого Карпина», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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