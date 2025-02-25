Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник тульского «Арсенала» Ботака-Йобома заявил об интересе к нему сборной Конго

Защитник тульского «Арсенала» Ботака-Йобома заявил об интересе к нему сборной Конго
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома рассказал, что к нему проявляет интерес сборная Конго.

«У меня есть гражданство Конго. Сборная Конго всегда следит за мной, и они хотят меня видеть в своих рядах. Но сейчас я сконцентрирован на игре за тульский «Арсенал». Одно дело — РПЛ, другое — Первая лига, где нет пауз на сборные. Поэтому сейчас отлучки в Конго для меня не очень кстати — придётся пропускать игры чемпионата. Кроме того, такие переезды — это тяжёлая нагрузка», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».

Материалы по теме
«Когда узнал о «Тоттенхэме», был в шоке». Самый русский африканец Первой лиги
Эксклюзив
«Когда узнал о «Тоттенхэме», был в шоке». Самый русский африканец Первой лиги
Комментарии
Новости. Первая лига
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android