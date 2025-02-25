Защитник тульского «Арсенала» Ботака-Йобома заявил об интересе к нему сборной Конго

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома рассказал, что к нему проявляет интерес сборная Конго.

«У меня есть гражданство Конго. Сборная Конго всегда следит за мной, и они хотят меня видеть в своих рядах. Но сейчас я сконцентрирован на игре за тульский «Арсенал». Одно дело — РПЛ, другое — Первая лига, где нет пауз на сборные. Поэтому сейчас отлучки в Конго для меня не очень кстати — придётся пропускать игры чемпионата. Кроме того, такие переезды — это тяжёлая нагрузка», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».