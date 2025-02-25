Игрок «Урала» Егорычев: было бы здорово однажды выиграть медаль РПЛ

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев ответил, какая у него главная футбольная мечта. Футболист подчеркнул, что однажды хотел бы стать медалистом Российской Премьер-Лиги. Егорычев выступает за «Урал» с 2018 года. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек провёл 21 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

«У меня есть мечта, но я не буду её озвучивать… Мне кажется, что в этом нет смысла (смеётся). Но если говорить не о мечтах, а о целях, то было бы здорово однажды выиграть медаль РПЛ. Завоевать титул? Ох, не знаю, не буду об этом говорить», – приводит слова Егорычева «РБ Спорт».

«Урал» после первого круга Мелбет Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.