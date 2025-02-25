Президент «Ростова» раскрыл причину ухода Валерия Карпина

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц выступил с важным заявлением после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера ростовчан. Он раскрыл причину ухода специалиста — это необходимость сосредоточиться на работе в сборной России. Также президент «Ростова» заявил, что остальной тренерский штаб останется в команде.

«Уважаемые болельщики «Ростова», Валерий Георгиевич Карпин покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ростов».

Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну. Благодарю правительство Ростовской области за понимание и поддержку при принятии этого тяжёлого решения.

С Валерием Георгиевичем Карпиным и Алексеем Анатольевичем Рыскиным нас связывают тёплые, дружеские отношения. С 2017 года, когда наш клуб оказался в крайне непростой ситуации, мы всегда поддерживали друг друга и старались сделать всё возможное, чтобы «Ростов» продолжал радовать болельщиков своими победами.

Я уверен, что наши отношения и уровень поддержки останутся такими же и в будущем.

Мне сложно переоценить огромный вклад, который Валерий Георгиевич внёс в развитие ростовского футбола и ФК «Ростов» в частности за семь лет работы в нашем клубе. Я желаю Валерию Георгиевичу удачи и надеюсь увидеть успехи сборной в официальных матчах как можно скорее.

Остальной тренерский штаб остаётся в «Ростове» и будет продолжать совмещать работу в клубе и сборной.

Георгич, мы не прощаемся! Удачи и успехов! С уважением, Арташес Арутюнянц», — приводит слова президента пресс-служба ростовчан.