Овчинников: после ухода из «Ростова» Карпин может сосредоточиться на сборной России

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть должность главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об уходе Карпина жёлто-синие объявили сегодня, 25 февраля.

«Думаю, у Карпина есть куда идти. Просто ждёт окончания чемпионата. Карпин будет снова работать в клубе. Есть два варианта. Если сборной России вновь разрешат играть в Европе, он может сосредоточиться на первой национальной команде. Но если ситуация останется такой же, Карпину без клуба будет нечего делать. Я всё допускаю. Дай бог, чтобы Россия вернулась в международные турниры. Кто же против?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.