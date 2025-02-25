Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овчинников: после ухода из «Ростова» Карпин может сосредоточиться на сборной России

Овчинников: после ухода из «Ростова» Карпин может сосредоточиться на сборной России
Комментарии

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть должность главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об уходе Карпина жёлто-синие объявили сегодня, 25 февраля.

«Думаю, у Карпина есть куда идти. Просто ждёт окончания чемпионата. Карпин будет снова работать в клубе. Есть два варианта. Если сборной России вновь разрешат играть в Европе, он может сосредоточиться на первой национальной команде. Но если ситуация останется такой же, Карпину без клуба будет нечего делать. Я всё допускаю. Дай бог, чтобы Россия вернулась в международные турниры. Кто же против?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Ольга Смородская: уход Карпина из «Ростова» — шокирующая новость, ужас!
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android