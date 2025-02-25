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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу клуба на трансферном рынке этой зимой

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу клуба на трансферном рынке этой зимой
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги работы армейцев на трансферном рынке этой зимой. Функционер отметил, что ЦСКА провёл очень хорошую работу по трансферам на выход.

«Конечно, могли сработать лучше, особенно с трансферами на вход. На выход мы сработали очень хорошо. Те футболисты, которые недостаточно получали игровой практики, как со Зделаром, были выгодно для клуба трудоустроены. На вход могли сработать лучше, но нельзя забывать про крайне тяжёлые условия, в которых приходится работать – это санкции и финансы», — приводит слова Бабаева «Советский спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом». Игра состоится 1 марта.

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