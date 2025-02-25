Николай Наумов: вряд ли Карпин ушёл из «Ростова» с прицелом на сборную России

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть должность главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об уходе Карпина жёлто-синие объявили сегодня, 25 февраля.

«У меня нет ощущения, что нас скоро вернут на международную арену. Даже если скоро закончатся все события, санкции будут сниматься очень долго. Самое главное — ни мы к ним, ни они к нам летать не могут. Как мы будем играть в Европе, если перелёты запрещены? Думаю, что санкции как минимум будут действовать год-два. Поэтому вряд ли Карпин ушёл из «Ростова» с прицелом на сборную России», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.