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Николай Наумов: вряд ли Карпин ушёл из «Ростова» с прицелом на сборную России

Николай Наумов: вряд ли Карпин ушёл из «Ростова» с прицелом на сборную России
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть должность главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об уходе Карпина жёлто-синие объявили сегодня, 25 февраля.

«У меня нет ощущения, что нас скоро вернут на международную арену. Даже если скоро закончатся все события, санкции будут сниматься очень долго. Самое главное — ни мы к ним, ни они к нам летать не могут. Как мы будем играть в Европе, если перелёты запрещены? Думаю, что санкции как минимум будут действовать год-два. Поэтому вряд ли Карпин ушёл из «Ростова» с прицелом на сборную России», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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