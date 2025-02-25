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Руслан Нигматуллин: к уходу Карпина из «Ростова» были предпосылки

Руслан Нигматуллин: к уходу Карпина из «Ростова» были предпосылки
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Известный российский экс-футболист Руслан Нигматуллин отреагировал на новость об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Видимо, этот день не добрый для «Ростова», раз главный тренер покидает команду. Уход Карпина — сенсационная новость, но какие-то разговоры и предпосылки были. Мне кажется, это связано с резкой сменой владельцев клуба и новой политикой, которая не устраивает Валерия Георгиевича. А Карпин – самодостаточный тренер. Ходили разговоры, что он примет московский клуб, поэтому в этом есть какая-то связь. Однако вряд ли Личку уберут сейчас, поэтому Карпин перейдёт в «Динамо» летом. Но у меня нет никакого инсайда», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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