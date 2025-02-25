Геркус: ожидал, что Карпин отработает весенний отрезок в «Ростове»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на новость об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, о чём стало известно сегодня, 25 февраля.

«Уход Карпина из «Ростова», конечно, немного неожиданно. Ожидал, что Валерий Георгиевич отработает весенний отрезок чемпионата в «Ростове». Мне кажется, что уход Карпина — это совокупность причин», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после ухода Карпина на пост главного тренера «Ростова» был назначен испанский специалист Джонатан Альба.