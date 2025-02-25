Игрок «Ростова» Комаров: лучший футболист РПЛ — Осипенко, сильнейший защитник

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги. Так, хавбек жёлто-синих отметил защитника «Ростова» и сборной России по футболу Максима Осипенко.

– Кто для вас лучший игрок в РПЛ?

– Макс Осипенко! Очень сильный защитник – против него очень сложно играть, он много забивает для центрального защитника. Я считаю, что Осипенко – сильнейший защитник нашей лиги, — приводит слова Комарова «РБ Спорт».

Осипенко 30 лет, за «Ростов» он выступает с 2020-го. В нынешнем сезоне защитник провёл 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Осипенко в € 5 млн. Действующий контракт Максима с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2027 года.