Нападающий «Зенита» Глушенков назвал главную звезду РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков заявил, что считает полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова главной звездой РПЛ прямо сейчас. Отметим, что ранее Глушенков выступал за «Локомотив».

— Кто сейчас главная звезда РПЛ?

— Лёха Батраков.

— Почему не назвал себя?

— Это неправильно — пусть выводы о моей игре делают другие люди. А для меня лучший Лёха. Ему всего 19 лет, а он уже очень крутой. Может вырасти в футболиста топового европейского уровня, — приводит слова Глушенкова Sport24.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.