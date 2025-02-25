«Наступила точка невозврата». Созин объяснил уход Валерия Карпина из «Ростова»

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на новость об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Разговорам, что Карпин хочет уйти из «Ростова», уже не день и не месяц. Я не удивился сегодняшним событиям. Безусловно, это тренер высокого уровня, в России уж точно. Но в области сменилась власть, идут разговоры про смену руководства и в клубе – про приход Савииди. Плюс из клуба ушёл главный игрок – на Глебове, по сути, строилась игра «Ростова». И вот так постепенно наступила точка невозврата – заставлять себя работать в «Ростове» Карпин больше не может», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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