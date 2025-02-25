Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наступила точка невозврата». Созин объяснил уход Валерия Карпина из «Ростова»

«Наступила точка невозврата». Созин объяснил уход Валерия Карпина из «Ростова»
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на новость об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Разговорам, что Карпин хочет уйти из «Ростова», уже не день и не месяц. Я не удивился сегодняшним событиям. Безусловно, это тренер высокого уровня, в России уж точно. Но в области сменилась власть, идут разговоры про смену руководства и в клубе – про приход Савииди. Плюс из клуба ушёл главный игрок – на Глебове, по сути, строилась игра «Ростова». И вот так постепенно наступила точка невозврата – заставлять себя работать в «Ростове» Карпин больше не может», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Геркус: ожидал, что Карпин отработает весенний отрезок в «Ростове»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android