Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брат Захаряна рассказал, когда Арсен вернётся на поле после травмы

Брат Захаряна рассказал, когда Арсен вернётся на поле после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Давид Захарян, являющийся старшим братом российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию о травме 21-летнего футболиста.

«Всё известно [сроки восстановления], к «Барсе» будет готов. Не стали рисковать.

Прошу не забывать, что Арсен не играл восемь месяцев. Тренировки тренировками, но не быть в игровом тонусе восемь месяцев, это огромная потеря. И тут он выходит и играет хороший плотный тайм. Нагрузка сразу дала о себе знать. Ничего страшного не произошло, все под наблюдением, никакой серьёзной травмы», — написал Давид Захарян в своём телеграм-канале.

Во вторник, 25 февраля, «Реал Сосьедад» сообщил, что Захарян повредил мышцы бедра правой ноги во время матча с «Леганесом» (3:0).

«Реал Сосьедад» встретится с «Барселоной» в матче Ла Лиги 2 марта.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Реал Сосьедад» объявил об очередной травме Арсена Захаряна

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Испания
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android