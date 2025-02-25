Андрей Кобелев: «Ростов» не вылетит и не поднимется выше шестого места при любом тренере

Российский тренер Андрей Кобелев прокомментировал новость об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, о чём стало известно сегодня, 25 февраля.

«Странное решение. Но дело в том, что мы не знаем всей ситуации внутри «Ростова». Что-либо говорить и о чём-то рассуждать сейчас практически невозможно. Но я не думаю, что это спонтанное решение. Может, даже повлиял трансфер Глебова в «Динамо». Для «Ростова» уход Карпина не лучший вариант перед стартом второго этапа. Однако у команды достаточно очков. Даже с Карпиным они бы выше шестого месте не поднялись. «Ростов» — средняя команда. С их подбором игроков они не вылетят, но и не поднимутся выше шестого места при любом тренере», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после ухода Карпина на пост главного тренера «Ростова» был назначен испанский специалист Джонатан Альба.