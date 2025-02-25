Ботака-Йобома: когда в Европе отметили, и в России на меня начали смотреть по-другому

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома рассказал, почему отправился в Грузию после появления интереса со стороны лондонского «Тоттенхэма».

«После истории с «Тоттенхэмом» меня захотели переподписать, но у меня такого желания уже не было. Я был направлен в другое русло. Когда в Европе начинают говорить, что ты хороший игрок, в России на тебя тоже начинают смотреть по-другому. А в то время случилась не очень приятная ситуация, из-за которой мне нужно было чуть-чуть поиграть в Грузии. Возникли кое-какие юридические моменты, не по моей вине», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».