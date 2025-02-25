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Созин: Карпин не мог просто сказать, что устал — поэтому озвучена версия про сборную

Созин: Карпин не мог просто сказать, что устал — поэтому озвучена версия про сборную
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о решении Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова» с целью сосредоточиться на работе со сборной России.

«Карпин не мог просто сказать, что он устал от переездов на автобусе и поэтому уходит. Народ этого бы не понял – сейчас многим живётся нелегко. Сказать о переменах в клубе в открытую – тоже не вариант. Поэтому была озвучена версия про сборную – команде нужен самостоятельный тренер. Тем более на фоне слухов о возможном возвращении страны к международным турнирам. Это правильный, красивый ход медиаслужбы – можно поставить зачёт, потому что со стороны слова про сборную звучат достойно.

При этом что-то мне подсказывает, что настоящая причина – не в сборной. И если в начале сезона мы увидим, что Карпин, например, возглавил «Динамо» – это станет понятно многим. Ну а если у сборной действительно появится самостоятельный тренер надолго – буду этому рад», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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