«Это проявление невежества». Фердинанд — о словах Каррагера про Салаха и сборную Египта

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на слова бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, заявившего, что вингеру мерсисайдцев Мохамеду Салаху сложно претендовать на звание лучшего в мире, так как сборная Египта не участвует в турнирах высокого уровня.

«Думаю, его мнение разделяют многие люди, но не считаю, что это справедливо. Это проявление невежества. Если вы спросите Дидье Дрогба, Абеди Пеле, Самуэля Это'О, Рияда Мареза, Мо Салаха или Садио Мане, они расскажут вам о важности Кубка Африки. Это приоритет в их странах.

Это правда, что этот турнир не получает тех же ресурсов, что и Евро, но это не причина, по которой мы должны его обесценивать. Кубок Африки должен пользоваться большим уважением сегодня», — приводит слова Фердинанда RMC Sport.

В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 21 результативной передачей. За сборную Египта вингер выступает с 2011 года. За это время он провёл 101 матч и отметился 58 голами. Вместе с национальной командой Салах дважды становился серебряным призёром Кубка африканских наций в 2017 и 2021 году.