Гвардиола ответил на вопрос о будущем 33-летнего Де Брёйне в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно будущего в команде 33-летнего атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне. Ранее в СМИ появлялась информация, что «горожане» проинформировали бельгийского футболиста, что не будут продлевать с ним контракт, заканчивающийся грядущим летом.

«Он [Де Брёйне] исключительный игрок, был, есть и, надеюсь, будет. То, что произойдёт [с будущим Де Брёйне], в основном зависит от него и клуба», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

33-летний футболист выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 35 млн.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: