Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола ответил на вопрос о будущем 33-летнего Де Брёйне в «Ман Сити»

Гвардиола ответил на вопрос о будущем 33-летнего Де Брёйне в «Ман Сити»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно будущего в команде 33-летнего атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне. Ранее в СМИ появлялась информация, что «горожане» проинформировали бельгийского футболиста, что не будут продлевать с ним контракт, заканчивающийся грядущим летом.

«Он [Де Брёйне] исключительный игрок, был, есть и, надеюсь, будет. То, что произойдёт [с будущим Де Брёйне], в основном зависит от него и клуба», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

33-летний футболист выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 35 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» сообщил семерым игрокам, что они должны покинуть клуб летом — источник

Де Брёйне преподали урок уличного футбола:

Комментарии
Новости. Англия
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android