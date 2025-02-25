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Губерниев: уход Карпина из «Ростова» — хороший знак, что Россия может вернуться

Губерниев: уход Карпина из «Ростова» — хороший знак, что Россия может вернуться
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.

«С учётом всех движух, которые происходят между Россией и США, получается, что Валерий Карпин знает немного больше, чем мы все. Это хороший знак, что сборная России может вернуться. Если он сконцентрируется на работе в национальной команде, польза будет для всех. Но всё это неспроста», — сказал Губерниев Metaratings.

Карпин был назначен на должность главного тренера сборной России летом 2021 года. За этот период под его руководством национальная команда приняла участие в 20 матчах, в которых 14 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.

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