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Колыванов: уход Карпина — нонсенс. Для чего сейчас концентрироваться на сборной России?

Колыванов: уход Карпина — нонсенс. Для чего сейчас концентрироваться на сборной России?
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.

«Не знаю, с чем связан уход Карпина из «Ростова». У меня нет объяснений этому решению. Если он решил уйти, мог бы это сделать перед зимними сборами. Получается, готовил команду, а тут отставка. Возможно, для этого есть какие-то веские причины.

Если бы нас действительно вернули на международную арену, тогда был бы понятен уход Карпина. А сейчас для чего концентрироваться в феврале? Когда сборная должна сыграть? Я давно не видел таких решений, это какой-то нонсенс. Ничего не предвещало такой ситуации, но были разговоры об уходе Карпина из «Ростова» летом», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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