Анчелотти ответил главе Ла Лиги, заявившему, что ему стыдно болеть за «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, ранее заявившего, что ему стыдно болеть за «сливочных» по причине их частых жалоб на судейство.

«Я не знаю, насколько ему стыдно. Думаю, что все те, кто болеет за «Реал», гордятся этим», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее Тебас также назвал «Реал» клубом, который вечно «плачет» из-за судейства и видит заговоры.

После 25 туров испанской Примеры «сливочные» набрали 54 очка и на текущий момент занимают второе место. В 26-м туре Ла Лиги «Реал» встретится с «Бетисом». Игра состоится 1 марта.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: