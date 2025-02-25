Ботака-Йобома: знал бы, что Хвича перейдёт в «Наполи» и «ПСЖ», оставил бы его майку себе

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Йобома поделился мнением о нападающем французского «Пари Сен-Жермен» Хвиче Кварацхелии.

«Я был на просмотре, но из-за юридических моментов не мог попасть в некоторые клубы. Зато пересёкся в «Рустави» с Хвичей. Уже тогда говорили, что этот футболист — будущее Грузии. Грузины — очень талантливые и техничные ребята, которые могут играть на хорошем уровне. Хвича тому подтверждение. Уже потом я с ним встретился в России, когда он был в «Рубине». Я тогда ещё попросил у него футболку для болельщика. Знал бы, что он потом перейдёт в «Наполи» и «ПСЖ», наверное, оставил бы эту майку себе, ха-ха!

Я не списывался с Хвичей — мы больше знакомые, чем друзья. Но очень рад за него. Видно, что парень много работал и многое делал, чтобы его ничего не отвлекало от главного. Он смог воспользоваться своим талантом и генетикой», — сказал Ботака-Йобома в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ботака является воспитанником московского «Локомотива». Также футболист успел поиграть в «ЮМ-Торпедо», «Солярисе», грузинском «Самгурали», «Казанке», «Велесе», «Луче» и «Уфе».