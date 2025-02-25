Наумов: Карпин не стал бы своим уходом подставлять «Ростов»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что Валерий Карпин просто так не стал бы подставлять «Ростов» за несколько дней до возобновления Российской Премьер-Лиги. Об уходе Карпина жёлто-синие объявили сегодня, 25 февраля.

«Думаю, Карпину нужно было доработать до конца сезона, если он готовил команду на зимних сборах. Видимо, у него что-то изменилось в планах. Конечно, для «Ростова» это нехорошо. Возможно, у них была договорённость о его уходе — Валерий Георгиевич просто так не стал бы подставлять клуб за несколько дней до матча РПЛ.

Конечно, это скажется отрицательно. Неизвестно, с какими игровыми кондициями и схемами будет новый тренер. Всё, что наигрывалось на сборах, придётся ломать, а для этого нужно время. Однако если главным тренером стал человек из команды Карпина, тогда «Ростову» будет легче. В любом случае новый тренер будет вводить что-то новое, поэтому возможны всплески и спады команды», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.