Игрок «Ростова» Комаров: мне кажется, что все признают Карпина качественным специалистом

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров сравнил бывшего главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина и Сергея Семака, который возглавляет «Зенит». По мнению Комарова, все признают Карпина качественным специалистом и нельзя сказать, что кто-то может быть лучше него.

– Кажется, некоторые недооценивают тренерский уровень Карпина, называя лучшим в России Семака. Как вам кажется, поставь Валерия Георгиевича в «Зенит», результаты будут такими же – чемпионства?

– Не читал посты о том, что Валерия Георгиевича недооценивают. Я играю в «Ростове», и не сказать, что кто-то может быть лучше нашего тренера. Думаю, никто его не недооценивает. Мне кажется, что все признают Карпина качественным специалистом, – приводит слова Комарова «РБ Спорт».

Сегодня, 25 февраля, стало известно, что «Ростов» и Валерий Карпин расторгли контракт по обоюдному согласию. На пост главного тренера жёлто-синих был назначен испанский специалист Джонатан Альба.

Карпин был назначен на должность главного тренера сборной России летом 2021 года. За этот период под его руководством национальная команда приняла участие в 20 матчах, в которых 14 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.