У нескольких агентов футболистов «Крыльев Советов» прошли обыски

Оперативники провели несколько обысков в домах агентов, которые раньше занимались трансферами футболистов на вход и на выход из «Крыльев Советов». Об этом «Чемпионату» сообщило три источника, знакомых с ситуацией.

«Этим занимаются самарские силовики», – добавил один из собеседников издания.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заработали 18 очков и на текущий момент располагаются на 10-й строчке. Самарский клуб находится в двух очках от зоны стыковых матчей. В 1-м туре после возобновления РПЛ команда Игоря Осинькина встретится с «Краснодаром». Игра состоится 1 марта.

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