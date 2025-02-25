Иван Комаров: сейчас уже нельзя сказать, что «Зенит» на голову всех выше

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался об участии санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге, а также сравнил уровень российских игроков и легионеров.

– Российские игроки уступают легионерам РПЛ по уровню?

– Не скажу, что мы сильно проседаем и уступаем по уровню. Мне сложно сказать, какой уровень легионеров был раньше, так как тогда я не играл в РПЛ. Везде есть конкуренция, все бьются за результат. У нас конкурентная лига.

– Вы говорите, что РПЛ – конкурентная лига, но последние шесть лет у нас один чемпион – «Зенит».

– Раньше они были гораздо сильнее. Сейчас «Краснодар» борется за чемпионство, «Спартак» и «Локомотив» недалеко от них. Думаю, сейчас уже нельзя сказать, что «Зенит» на голову всех выше, — приводит слова Комарова «РБ Спорт».

Перед стартом весеннего отрезка РПЛ «Краснодар» и «Зенит» возглавляют гонку за чемпионство с 39 очками. Третье место занимает московский «Спартак», у красно-белых — 37 очков в 18 матчах. В топ-5 также входят столичные «Локомотив» и «Динамо», у которых по 35 набранных очков.